Hollywood dà l' addio a Glynis Johns e David Soul

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il cinemaiano oggi piange due grandi stelle,. (Photo by 20th Century-Fox/Getty Images) Celebre a livello globale per aver interpretato la signora Banks nel film Mary Poppins nel 1964,è scomparsa giovedì scorso all’età di 100 anni. A darne notizia il suo agente che ha spiegato come la morte dell’attrice sia stata dovuta a cause naturali e sia avvenuta nella casa di cura in cui risiedeva a Los Angeles. Nel 1973 laportò al successo Send in the Clowns, brano del musical A Little Night Music, in seguito interpretato da altre grandi voci, tra cui Frank Sinatra e Barbra Streisand. Cresciuta in una famiglia di artisti, sua madre era un'attrice e suo padre un pianista concertista, ...