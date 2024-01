Hezbollah e Iran minacciano Israele | vendicheremo gli attentati

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il leader di, Hassan Nasrallah, torna a minacciare frontalmente. In un nuovo discorso il capo del 'partito di Dio' libanese avverte lo Stato ebraico che una risposta all'attentato di Beirut, mai rivendicato da, in cui è rimasto ucciso il numero due dell'ufficio politico di Hamas, Saleh Al-Arouri, è "inevitabile". Secondo Nasrallah, qualoradovesse "sconfiggere il popolo di Gaza", il suo prossimo obiettivo sarebbe il Sud del Libano. Pertanto la guerra in corso "non è solo per la Palestina", sottolinea ancora. Allo stesso tempo il leader Sciita libanese mette in chiaro che un'eventuale guerra dicontro il Libano sarebbe "una cattiva scelta". Parole di fuoco arrivano anche da Teheran, alleato di. Nel giorno dei funerali delle ...

In un bombardamento a Beirut è stato ucciso martedì il vicecapo politico di Hamas, Saleh Al - Arouri, innescando promesse di ritorsioni da parte die dell'. Il segretario generale ...Il capo di, Nasrallah ha parlato nuovamente dicendo che "l'omicidio di al - Arouri non ... suscitando la rabbia tra i gruppi allineati con l'".Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, torna a minacciare frontalmente Israele. In un nuovo discorso il capo del 'partito di Dio' libanese ...Anthony Blinken è arrivato venerdì in Turchia per un giro diplomatico che culmina in Israele e nei Territori palestinesi lunedì e passa per altre sei tappe: Grecia, Giordania, Qatar, Emirati Arabi Uni ...