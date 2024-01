Hellas Verona | emergenza in difesa per la sfida contro l’Inter

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Rifinitura mattutina per il, chiamato domani alla grande impresa al Meazza, nel match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024. Laè resa ancor più proibitiva dalle difficoltà e mancanze difensive dei gialloblù. Hien è stato ceduto all’Atalanta e Dawidowicz non è stato convocato, al pari di Saponara, per infortunio. I due centrali potrebbero essere così Magnani e Amione con possibilità anche per Coppola. A centrocampo rientra Duda, assente con la Salernitana per squalifica. Non dovrebbe cambiare l’assetto offensivo con Ngonge, Suslov e Lazovic a dare sostegno all’unica punta Djuric. SportFace.

L'ANALISI DELLA 19ª GIORNATA "Partiamo da Inter -- comincia l'esperto - una partita in ... i nerazzurri hanno collezionato una striscia di 23 gare senza sconfitta contro l'e in 20 di ...... ma è chiaro che contro ilSimone Inzaghi si aspetta solo una vittoria: in primis per ... Tre punti contro l'terzultimo in classifica sono quindi d'obbligo per ripartire: proprio su questo ...Il nome di Filippo Terracciano compare regolarmente nella lista dei convocati di Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, in vista della partita di domani contro l'Inter.L’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per la gara contro l’ Inter, in programma domani alle ore 12.30, allo stadio ‘Meazza’ di Milano: ...