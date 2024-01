Harry Potter | il set LEGO della Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore è di nuovo in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Suil setche ricostruisce la famosissimae ilè sceso di prezzo. Il mondo diè riuscito a far breccia nel cuore dei fan grazie alla grande fantasiasua stessa creatrice e autrice J. K. Rowling, e alla creatività sincera impiegata nella costruzione di un mondo iconico e iconografico. L'amore degli appassionati, quindi, non deriva solamente dalle avventure che il maghetto occhialuto vive coi suoi amici, ma anche e soprattutto dal contesto che lo circonda e in cui queste si sviluppano, rendendo ancora più incredibili i dettagli generali e la loro identità. Le trovate più interessanti, in termini di ambientazione fantasy, sono quindi entrate a far parte ...