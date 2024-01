Hamas | “Israele ha fallito a Gaza | ora vuole esportare crisi”

Dall'inizio della guerra tra, Teheran ha attivato i suoi "proxy" per colpire non solo lo Stato ebraico ma anche l'intero sistema strategico occidentale nella regione. Gli Ayatollah ...... la guerra in Ucraina è proseguita, senza soluzioni di pace, mentre il Medio Oriente è diventato il teatro dello scontro tra, dopo gli attacchi del 7 ottobre. E poi ancora: proteste, ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...Crescono i timori di allargamento del conflitto: dopo Siria e Libano, un bombardamento anche in Iraq per colpire gruppi filo-iraniani ...