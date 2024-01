Hamas | “Israele ha fallito a Gaza Ora cerca di estendere lo scontro”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen –non risparmia colpi ad, per bocca del suo esponente ed ex capo dell’ufficio politico dell’organizzazione Khaled Meshal. Accuse dure a Tel Aviv, come riportato da Adnkronos, che danno una dimensione della tensione crescente in Medio Oriente.: “ha” Così parla Meshal nelle sue dichiarazioni riportate dai media arabi e rilanciate dal Times of Israel: “”Questo nemico sionista arrogante a criminale, nonostante il suo fallimento e la delusione dopo tre mesi di aggressione brutale contro”, adesso, “vuole esportare all’estero la crisi” e “allargare il cerchio dell’aggressione, pensando che questo confonda i calcoli della resistenza e della regione”. Parole dure dopo l’uccisione nella capitale libanese Beirut del numero due del gruppo, ...

