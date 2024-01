Guardiola e l' incredibile regola dei due chili | ' Se non la rispetti'

L'ultima stagione vissuta da Clichy al Manchester City è concisa con la prima dida manager del club inglese. Intervistato da " The Coaches Voices ", l'attuale vice allenatore della Francia under 21 ha svelato dei retroscena sulle metodologie d'allenamento del tecnico ...... che sta riportando in Premier League il club che con Claudio Ranieri vinse untitolo ... Per l'ex assistente di Pepal Manchester City è anche un riscatto dopo il fallimento ...La rivelazione di Clichy, ex calciatore del Manchester City, sulla metodologia d'allenamento del tecnico spagnolo ...La rivelazione di Clichy, ex calciatore del Manchester City, sulla metodologia d'allenamento del tecnico spagnolo ...