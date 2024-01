Gualtieri ad Avvenire | “Giubileo | la capitale si riscopra ambiziosa”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) ROMA POLITICA SINDACO– Il sindaco di Roma, Roberto, in una intervista ad “” parla delle opere in programma per l’Anno Santo del 2025: “Roma ha la possibilita’ di farsi trovare piu’ ‘bella’ sotto molti profili. Sono 184 gli interventi che hanno l’ambizione di cambiare il volto della città”. Anche di renderla piu’ vivibile e accogliente per tutti, come ha auspicato il Papa, vescovo di Roma, al Te Deum: “Certamente. Noi vogliamo rafforzare il potenziale di inclusione, di accoglienza, di accessibilita’, di solidarieta’, un “cantiere” forse ancora piu’ importante degli altri. Roma deve essere non solo piu’ pulita e decorosa, ma anche piu’ solidale e inclusiva”. Quanto ai tempi previsti: “Innanzitutto va tenuto presente che, per responsabilita’ non di Romae nemmeno del governo Meloni , ...