Gratta e Vinci | questi biglietti non valgono nulla | fate attenzione

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 5 gennaio 2024)non hanno nessun valore. Ecco il motivo.alle truffe. E se ne avete in mano uno rivolgetevi alle autorità Come succede spesso, quando qualcosa non va nel verso giusto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gestisce il gioco del, analcuni. Il fatto è successo anche nelle scorse ore, così come comunicato in maniera ufficiale.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl motivo è presto spiegato. I tagliandi che vedrete nella foto sotto sono stati rubati, quindi non danno diritto a chi li possiede di reclamare nel caso unata. Vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi di come evitare ...