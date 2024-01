Gratta e Vinci ‘Il Miliardario’ | vinti 500mila euro ad Aprilia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 gennaio 2024): con ‘Ilinizia il 2024 alla grande.500.000ad. Fortuna a Montefiascone:da 10regala un jackpot da 2 milioni La dea bendata baciaDopo aver baciato il nord, con trete in Lombardia ed aver fatto una tappa in Toscana, la dea bendata ha regalato una bellata alanche nel Lazio. Questa volta la fortuna è arrivata nella ricevitoria di via Giosuè Carducci 14/c ad, località in proa di Latina. Un fortunato cliente della rivendita ha acquistato, prima della fine dell’anno, un tagliando della serie ‘Il ...