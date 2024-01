Grande Fratello | svolta in arrivo nella Casa dopo l’uscita di Beatrice? “Cosa accadrà”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Rinforzi indel? I gieffini certi chearriveranno forze freschediLuzzi dalha generato un forte scossone. L’attrice romana, che era la favorita numero uno per il trionfo finale del reality, difficilmente farà ritorno in gioco. Almeno questo è quanto trapela fino a questo momento. Per questopiù spiata d’Italia potrebbero presto arrivare delle forze fresche. Ne sono certi gli attuali inquilini del loft di Cinecittà, con Anita e Giuseppe Garibaldi che si sono espressi su possibili nuovi arrivi nel gioco. “Secondo meieri hanno chiamato i rinforzi te lo dico ...

Al GF, Ferderico Massaro non riesce a superare l'infatuazione per Anita Olivieri : ecco cosa ha dichiarato! (comingsoon)

La dipartita dell'uomo, come sappiamo, è avvenuta durante la sua partecipazione al realitye questo ha comportato inevitabilmente l'uscita dalla Casa dell'ex attrice di Vivere. ...... 44 anni dopo, l'importanza della " ricerca della verità " riguardo all'omicidio deldell'... come pure le altre istituzioni e la società; la memoria storica condivisa è unprogresso sul ...Monia La Ferrera e Massimiliamo Varrese si sono baciati! Ad ammettere che tra i due ci sia stato un avvicinamento in confessionale son ...Le recenti rivelazioni di Fiordaliso riguardo a un brindisi proposto in onore di Beatrice Luzzi hanno diviso gli spettatori del Grande Fratello ...