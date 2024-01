Grande Fratello | Perla Vatiero supporta Giuseppe Garibaldi in un momento di sconforto

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Quelli appena trascorsi non sono stati giorni semplici da affrontare perall’interno della Casa del GF, in più circostanze il gieffino è stato definito da alcuni suoi compagni d’avventura uno stratega, dello stesso avviso è stato Mirko che nel corso dell’ultima puntata ha sposato a pieno il pensiero dei suoi ormai ex compagni d’avventura. Vedendolo giù di moralesi è avvinata a lui nel tentativo di dargli un po’ di confronto, il gesto affettuoso dell’ex protagonista di Temptation Island è stato particolarmente apprezzato dal giovanecerca di tirare su di moraleNotandogiù di moralesi è sentita in dovere di ...