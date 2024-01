Grande Fratello | Massimiliano Varrese compie gli anni e fa i conti con la ex

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Leggi Anche Alcanti dopo il lutto di Beatrice, Signorini: 'Senza parole per la mancanza di empatia' Leggi Anche, Beatrice Luzzi lascia la Casa per la morte del padre ...

Leggi Anche Alcanti dopo il lutto di Beatrice, Signorini: 'Senza parole per la mancanza di empatia' Leggi Anche, Beatrice Luzzi lascia la Casa per la morte del padre Leggi Anche '...Antonella Mosetti è stata una delle concorrenti più discusse della prima edizione delVip . In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, la showgirl si è raccontata senza filtri rivelando il reale motivo per cui la sua carriera televisiva , negli ultimi anni, ha ...Nelle ultime ore Rita Dalla Chiesa è intervenuta sui social contro i concorrenti del Grande Fratello in seguito al lutto di Beatrice Luzzi.Il compleanno di Massimiliano Varrese fa compiere un gesto agli autori del Grande Fratello che scatena le ire dei fan della Luzzi ...