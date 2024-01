Grande Fratello | Federico Massaro innamorato perso di Anita Olivieri | Mi piace | non posso fingere il contrario VIDEO

In un confronto con Fiordaliso , il modello Federico Massaro ha apertamente confessato il suo interesse per un'altra gieffina del: fin dal suo ingresso, infatti, Massaro ha dimostrato un certo interesse per Anita Olivieri e sembra che, nonostante la nip lo abbia già rifiutato, non si sia ancora dato per vinto. ...Dopo la recente perdita del padre, Beatrice Luzzi ha deciso di lasciare la casa del. Nel frattempo, i numerosi fan che hanno seguito il suo percorso nel reality show le hanno inviato numerosi messaggi di sostegno per farle sentire la loro vicinanza. Oggi, l'attrice ...Nei giorni scorsi le pagine social ufficiali del Grande Fratello hanno annunciato l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa più spiata d’Italia a causa della recente scomparsa del padre. Come sappiamo, ...Le recenti rivelazioni di Fiordaliso riguardo a un brindisi proposto in onore di Beatrice Luzzi hanno diviso gli spettatori del Grande Fratello ...