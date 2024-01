Grande Fratello | anticipazioni | la decisione di Beatrice Luzzi Signorini contro gli inquilini | «Mancanza di empatia»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Torna lunedì, 8 gennaio, il. C'èattesa per conoscere ladi, uscita dalla casa per la scomparsa del padre Paolo....

Al GF, Ferderico Massaro non riesce a superare l'infatuazione per Anita Olivieri : ecco cosa ha dichiarato! (comingsoon)

Dal suo ingresso nella casa del, Monia La Ferrera ha scombussolato non poco Massimiliano Varrese : i due, 15 anni fa, sono stati una coppia e avevano convissuto per un anno, prima che il gieffino decidesse di ...Il primo è a tutti gli effetti ilmaggiore dell' ADX 125 lanciato nel 2023 (e provato dal ... ma anche un nuovo disco a margherita piùche sostituisce la coppia che equipaggia il 400 . ...Monia La Ferrera e Massimiliamo Varrese si sono baciati! Ad ammettere che tra i due ci sia stato un avvicinamento in confessionale son ...Le recenti rivelazioni di Fiordaliso riguardo a un brindisi proposto in onore di Beatrice Luzzi hanno diviso gli spettatori del Grande Fratello ...