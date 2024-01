Governo | Boschi | ' Meloni non faccia vittima | se complotto faccia nomi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Giorgiadice "bugie" e sceglie Elly Schlein come antagonista "perché ama vincere facile". Maria Elena, Iv, in un'intervista a La Stampa critica la premier, "le piace giocare il ruolo della", e assicura: "Le europee non saranno un derby tra sovranisti e sinistra massimalista". La conferenza di fine anno, divenuta di inizio per via dei due rinvii, pervale "come a scuola: non conta la lunghezza del tema, ma il contenuto. La premier ha detto bugie: ha sostenuto di non aver aumentato le tasse e ha alzato l'Iva su vari prodotti, oltre ad aver aumentato le accise. Dice che sull'immigrazione le sue norme funzionano ma gli sbarchi irregolari sono aumentati del 50 per cento da quando è a palazzo Chigi. Sostiene di non aver mai chiesto le dimissioni degli avversari ...