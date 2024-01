Gli insulti senza pietà tra i politici | ecco cosa accadeva nell’Antica Roma

Spesso ci si rende conto che alcune persone non sono pronte alla sfida dei social, tipicamente caratterizzati da utenti che colgono l’occasione per ... (ildifforme)

Lo aspettavano lì, dove lo hanno trovato e dove si mostra sempre in prima linea, don Coluccia . E lì lo hanno trovato, mentre era impegnato in una ... (secoloditalia)

La nostra associazione sostiene le pratiche democratiche, e attacchi personali,, minacce, coercizioni o violenze sono inaccettabili", ha scritto in un comunicato diffuso venerdì....La bella immagine di famiglia postata su Facebook poco prima della mezzanotte del 31 dicembre 2023 stona con i commenti epresenti nella bacheca del deputato Emanuele Pozzolo.Squalificati per cinque e sei mesi circa: questa la condanna esemplare del giudice sportivo dopo le offese all’arbitra rivolte dagli allenatori ...In un'incredibile svolta degli eventi, la boutique di Chiara Ferragni a Roma, situata in Via del Babuino, è stata presa di mira da vandali che hanno imbrattato la sua vetrina e la targa con frasi deni ...