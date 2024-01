Gli infermieri al Governo | Basta aggressioni al personale Vogliamo l’esercito nelle Asl di Napoli 1 e 3

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) C’è “un’escalation di brutali violenze contro gli”: lo denuncia uno dei sindacati che li rappresenta, il Nursing Up, che avanza la richiesta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un intervento del, con la presenza dei militari negli ospedali. L’ultimo caso, sottolinea Nursing Up in una nota, riguarda una giovane infermiera “la cui unica colpa è stata invitare i parenti dei pazienti, letteralmente esagitati, alla calma, e ad abbandonare gli spazi del pronto soccorso per consentire la presenza del solosanitario. Per tutta risposta, la giovane infermiera, del San Leonardo di Castellammare di Stabia, è stata prima strattonata, poi presa per i capelli, poi addirittura colpita da un violentissimo pugno in pieno volto, riportando tumefazioni sul viso e addirittura un dente rotto. Siamo di fronte ad ...