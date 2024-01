Giuliano Amato lascia la commissione algoritmi dopo gli attacchi di Giorgia Meloni

...Meloni ha espresso le proprie preoccupazioni sull'IA ma ha anche parlato della Commissione Algoritmi che fino ad oggi è stata presieduta dall'ex presidente della Corte Costituzionale. ...La Commissione algoritmi, presieduta da, 'è una commissione della presidenza del Consiglio, e visto che la mia nomina non risulta essere un'iniziativa della presidente del Consiglio lascio senz'altro l'incarico'. Lo annuncia, ...Ieri Amato era finito nel 'mirino' della premier per una recente intervista a Repubblica in cui avanzava dubbi e preoccupazioni per il nuovo anno. La nota del sottosegretario alla presidenza del ...L'ex presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha annunciato che lascerà il posto come presidente della Commissione Algoritmi.