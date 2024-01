Giuliano Amato abbandona la Commissione Algoritmi che deciderà sul ruolo dell’IA nell’editoria

ha annunciato le sue dimissioni dalla Commissione sull'Intelligenza Artificiale in un colloquio con il Corriere della Sera. L'ex premier in modo piccato ha messo nel mirino il premier ...Una conferenza stampa che ha lasciato il segno.lascia la presidenza della Commissione algoritmi. Ad annunciarlo, all'indomani della conferenza stampa di `inizio anno´ della premier Giorgia Meloni, è lo stesso ex presidente del ...Home » Canali » Politica » Intelligenza artificiale, Giuliano Amato lascia la commissione algoritmi ..."Prendiamo atto delle dimissioni del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato dalla Commissione AI per l'Informazione e andiamo avanti con rinnovata determinazione nel lavoro intra ...