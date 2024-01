Giù inflazione e su reddito per le famiglie | l' Istat gela la sinistra

Allontanatosi per i dipendenti italiani, dopo lo stop in Parlamento al progetto deciso dalla maggioranza, il salario minimo è realtà pochi ... (open.online)

Attesa per il dato sul lavoro Usa. A Milano giù il lusso . In salita il petrolio. L'euro è vicino a 1,1 dollari. Lo spread è sotto i 170 punti (ilsole24ore)

Sotto questo aspetto dei segnali importanti arrivano dai dati sull'in Italia e nell'intera Eurozona. Così viaggiano in calo il FTSE MIB a Milano, trascinatodal lusso, il CAC 40 a ...Avvio negativo per le Borse europee nel giorno del report sul lavoro Usa di dicembre, cruciale per le future mosse della Fed, e dopo il leggero rialzo dell'registrato ieri in Germania e ...