Giornalisti | mobilitazione in Toscana contro la “legge bavaglio”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Per il 18 gennaio, alle ore 11, è fissata (anche in teleconferenza) la seduta del Consiglio Direttivo dell'Ast, aperta a tutti i componenti di Comitati e Fiduciari di redazione dellae, come di consueto, con la partecipazione del presidente dell'Ordine della. All'ordine del giorno della riunione lo sciopero e anche le modalità della protesta in strada L'articolo proviene da Firenze Post.

La giovane giornalista Silvia Sacchi è pronta per il nuovo programma di Francesco Giorgino. In precedenza in Sky e Mediaset e con una breve ... (ilgiornaleditalia)

... ha assicurato Gallant ai. "I residenti di Gaza sono palestinesi, quindi gli organismi ... i dettagli del tour di Blinken in Medio Oriente Gaza, Isis lancia: "Vendicare ovunque ...Non è la prima volta che il direttore si segnala per scelte peculiari, accettando anche di andare allo scontro con la redazione: a pochi giorni da Natale i, in stato di, ...Per il 18 gennaio, alle ore 11, è fissata (anche in teleconferenza) la seduta del Consiglio Direttivo dell'Ast, aperta a tutti i componenti di Comitati e Fiduciari di redazione della Toscana e, come d ...Israele manterrà il controllo della sicurezza, ha aggiunto, spiegando che non sarà permesso a Hamas di controllare Gaza o di rappresentare una minaccia. ''Non ci sarà più presenza civile israeliana ne ...