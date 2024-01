Giorgia Meloni | il vittimismo come abito pur governando tutto

Dopo averla rinviata per due volte, prima per un'influenza poi per l'otolite, Meloni ha affrontato la tradizionale conferenza stampa di fine anno. ... (iltempo)

È tutto questo a rendere umananon facendola percepire a casa come una politica . Abbattendo le distanze e dando un senso alla parola 'sociale' che ad altre latitudini è rimasta solo ...... il rapper che, con un flow che strizza l'occhio alla drill, ha conquistato Ernia con un freestyle in cui figura un nome decisamente noto: quello di, associato a una serie di attività ...Candidarsi alle Europee «sarebbe una cosa utile e interessante», lo ha detto ieri in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, aggiungendo in verità che una ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...