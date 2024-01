Giallo nell’Agrigentino | due donne trovate morte nelle loro case | una era carbonizzata

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Due vittime a poco più di un centinaio di metri di distanza l’una dall’altra. Duein casa questa mattina a Naro piccolo centro in provincia di Agrigento. Entrambe deceduteproprie, una trovata in un lago di sangue e l’altra. Sono state identificate le vittime di quello che sembra essere un duplice omicidio. Si tratta di Delia Zarniscu, 54 anni e Maria Rus, 58 anni, entrambe romene. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che cercano di far luce su quanto accaduto tra ieri sera e l’alba di oggi. E’ atteso l’arrivo dei Ris di Messina per i rilievi. Si cercano inoltre collegamenti tra le due vittimerispettive abitazioni dove vivevano da qualche tempo. La macabra scoperta ...