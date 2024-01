Giallo di cronaca nera ad Agrigento | due donne morte in abitazioni diverse

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024)a Naro, in provincia di. Duesono state trovatequesta notte in due. Il corpo di una delle due vittime è carbonizzato. Entrambe sono di nazionalità romena. La distanza fra le dueè di appena duecento metri. Per gli inquirenti le duesono state uccise e i due delitti sono collegati fra loro. I carabinieri stanno sentendo in caserma diversi sospettati. In particolare, alcuni connazionali delle due vittime che avrebbero avuto contatti con loro ieri sera.