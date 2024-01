Getta la figlia di 5 anni dal primo piano e poi tenta il suicidio

A Rivoli, nella provincia di Torino, si è verificato un tragico incidente in cui un uomo ha ucciso sua moglie , colpendola alla gola, in un ... (247.libero)

Ha Getta to nella spazzatura senza rendersene conto 2mila euro in contanti, andando a finire fino al deposito della nettezza urbana pur di ... (open.online)

La piccola è stata ricoverata in codice rosso, l’uomo aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie (repubblica)

Un uomo ha getta to sua figlia di cinque anni dal terrazzo del primo piano di una casa a Cinto Caomaggiore in provincia di Venezia . Poi si è butta to ... (open.online)

Un uomo ha gettato la propria figlia di cinque anni dal terrazzo al primo piano di un'abitazione a Cinto Caomaggiore (Venezia), nel Veneto orientale, poi si è buttato a sua volta cercando di suicidarsi. L'uomo è separato dalla moglie e aveva in affido la bimba durante le vacanze natalizie. La piccola è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un trauma cranico.