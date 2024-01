Genoa | Zangrillo | 'Non abbiamo necessità di vendere Dragusin | ma dobbiamo comportarci in modo sano'

Genova. nuovi guai per il Genoa fuori dal rettangolo di gioco . Come ha riportato questa mattina la Gazzetta dello Sport, ancora una volta nel mirino ... (247.libero)

Le parole di Alberto, presidente del, sulla possibile penalizzazione inflitta al club rossoblù Alberto, presidente del, ha commentato con una nota ANSA la possibile penalizzazione. PAROLE .....Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo e ha sentito personalmente il presidente rossoblù. ... Da oggi, in ossequio ai più rigorosi principi di rispetto istituzionale, la societàCFC ...Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha parlato a Sky prima della gara contro il Bologna: `Dialoghiamo costantemente e in modo continuo con gli organismi di.Alle 20.45 fischio d'inizio per Bologna-Genoa, che apre la 19esima e ultima giornata del girone di andata. Ecco le formazioni schierate dai due allenatori con gli occhi viola puntati ...