Genoa | Zangrillo blinda Dragusin | “Nessuno ci prenderà per il collo”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 gennaio 2024)il gioiello, richiesto dal Napoli: “Ilnon si farà prendere per ilda”. Il presidente delAlbertoRadu, difensore finito nel mirino del Napoli in questa sessione di calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Bologna,ha dichiarato: “è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo, che grazie alha saputo esprimersi ad alti livelli. La nostra società non verrà presa per ilda, non ha la necessità di vendere e deve comportarsi in modo sano nel rispetto della sua gente“. Parole che suonano ...