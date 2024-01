Genoa | l'influenza falcidia la difesa | a Bologna è emergenza

Genoa-Inter è la sfida in programma stasera a Marassi alle ore 20.45, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Inzaghi recupera Dumfries e ... (inter-news)

L'sta colpendo duramente ilche rischia stasera di avere una formazione rimaneggiata. Primocanale riporta infatti che oltre a Strootman, Jagiello e Leali anche Bani e De Winter sono ...Il centrocampista olandese è costretto ad alzare bandiera bianca in vista della partita di questa sera alle 20.45 a causa ...Sarà un Genoa in completa emergenza difensiva quello che questa sera affronterà il Bologna nel 19° turno di Serie A. L`influenza che nei giorni scorsi ha.