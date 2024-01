Genoa a rischio penalizzazione | la procura ha avviato un’indagine sulle ritenute Irpef

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilè apunti dia causa di alcuni problemi legati alle(imposta sui redditi da lavoro dipendente), una situazione in cui il club si era trovato l’anno scorso e che alla fine gli era costato un punto in classifica. A dare la notizia è la Gazzetta dello Sport: “Ci sarebbe stato di nuovo un errore di procedura che ha determinato un ritardo – si parla di 2-3 giorni – nella consegna della documentazione relativa al versamento di una parte delleentro il termine del 16 novembre 2023” Il Covisoc (Commissione di VigilanzaSocietà di Calcio Professionistiche) ha registrato il ritardo e lo ha comunicato allafederale che hale verifiche del caso. ...

Il Verona è ufficialmente in crisi nera. La peggior squadra del campionato per rendimento nelle ultime otto giornate, in cui sono arrivati un punto ... (sportface)

Una spada di Damocle pende sulla testa del Genoa . Esattamente come accaduto un anno fa in Serie B, il Grifone rischia di essere penalizzato... (calciomercato)

Possibile una sanzione di almeno 2 punti Mp Genova 06/05/2023 - campionato di calcio serie B /- Ascoli / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: tifosiIlè apunti di ...Ilrischia grosso, anche una penalizzazione se l'indagine della Procura dovesse dare esito positivo: ecco cos'è successo Ilrischia grosso, anche una penalizzazione se l'indagine della Procura dovesse dare esito positivo: ecco cos'è successo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale ...In questo articolo vi spiegheremo dove vedere in TV e streaming Inter - Verona, che si terrà il 6 gennaio alle ore 12:30.Il club ligure rischia la penalizzazione per aver pagato in ritardo l'Irpef e sono tre gli scenari possibili: la situazione in casa rossoblù.