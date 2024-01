Genoa a rischio penalizzazione | la procura ha avviato un' indagine sulle ritenute Irpef

Una spada di Damocle pende sulla testa del Genoa . Esattamente come accaduto un anno fa in Serie B, il Grifone rischia di essere penalizzato... (calciomercato)

Possibile una sanzione di almeno 2 punti Mp Genova 06/05/2023 - campionato di calcio serie B /- Ascoli / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: tifosiIlè apunti di ...Ilrischia grosso, anche una penalizzazione se l'indagine della Procura dovesse dare esito positivo: ecco cos'è successo Ilrischia grosso, anche una penalizzazione se l'indagine della Procura dovesse dare esito positivo: ecco cos'è successo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Procura federale ...Il club ligure rischia la penalizzazione per aver pagato in ritardo l'Irpef e sono tre gli scenari possibili: la situazione in casa rossoblù.Una spada di Damocle pende sulla testa del Genoa. Esattamente come accaduto un anno fa in Serie B, il Grifone rischia di essere penalizzato di qualche punto a.