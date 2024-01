Gaza | colpiti obiettivi e terroristi di Hamas | ecco il nuovo video dell' Idf

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'esercito israeliano ha diffuso nuovi filmati di attacchi aerei militari su presuntidinella Striscia di. In un comunicato l'esercito ha affermato che le sue forze hanno ucciso una cellula armata nel campo di Bureij, nel centroa Striscia di, che aveva tentato di attaccare un carro armato'Idf. Lo Stato ebraico ha promesso di distruggeredopo l'attacco del 7 ottobre, in cui i militanti palestinesi hanno ucciso circa 1.200 persone e ne hanno rapite altre 240. Secondo il Ministeroa Sanità palestinese, controllato da, la campagna israeliana aha ucciso oltre 22.400 persone, più di due terzie quali donne e bambini.

