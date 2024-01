Gassmann spiazza tutti su Venezi | il tweet che lascia la sinistra di sasso

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il direttore d'orchestra Beatriceè stata contestata a Nizza. Prima che il concerto di Capodanno iniziasse, parte dei presenti ha iniziato a rumoreggiare, ha mostrato un telo al pubblico e ai musicisti e ha gridato al fascismo. La pianista, con eleganza e superiorità, si è inchinata verso gli spettatori, e ha dato il via all'esibizione. L'azione è stata prontamente condannata dal Presidente della commissione Cultura della Camera, responsabile Cultura e Innovazione di FdI, Federico Mollicone. "Solidarietà e vicinanza al direttore Beatriceper la contestazione subita. Chi a Nizza avrebbe voluto impedirle di esprimere la propria libertà artistica si è ritrovato a subire i fischi del pubblico in sala, come si vede dal video. L'eccellenza e la bravura del direttoresono fuori discussione e non saranno questi reperti ...