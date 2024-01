Funicolare San Martino | è scontro Associazioni | “Scelta calata dall’alto”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiAl Vomero èsul progetto della fermata Sant’Elmo delladi Montesanto, in zona San. E non è solo il merito, ma proprio il metodo ad attirare i fulmini di comitati e. Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli, con il presidente Giovanni Natale, sottolinea che “aprire dopo una gara aggiudicata una discussione su fare la stazione o meno è completamente inutile”. Tuttavia “il punto è altro – sostiene -: dobbiamo constatare la totale mancanza anche di questa amministrazione di un confronto pubblico sull’utilità di queste opere, per altro assai costose”. Insomma, un “dibattito che non significa solo sala di giunta o peggio qualche ordine professionale, ma dibattito con cittadini,varie economiche, civiche, università, e tutti quanti ...

Tempo di lettura: 3 minutiNon sono proprio come i No Tav, semmai loro sono i No Funi. Nel senso di no al progetto di un’altra stazione della ... (anteprima24)

Aggiudicata la gara per i lavori per la nuova stazione in via Tito Angelini, insieme con quella per il ritorno del tram a Mergellina: i nuovi mezzi saranno costruiti in TurchiaInfo e orari: www.avtvarese.it/- di - varese. Proseguono poi gli addobbi, luci e presepi ... un segno di speranza Per tutto il periodo natalizio, Chiesa di Cristo Re, Via Abbazia 26,...Arriva la proroga di un anno per la revisione ventennale della Funicolare di Montesanto. L’impianto non chiuderà nel 2024.In questo modo, la Funicolare avrebbe un'uscita più vicina alla Certosa e al museo di San Martino e al Castel Sant’Elmo, che negli ultimi anni hanno registrato un notevole incremento turistico e di ...