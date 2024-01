Funerali del padre di Beatrice Luzzi | lo staff dell’attrice fa un annuncio FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La morte deldiha riempito di dolore il cuore di tutti i suoi fan. Sono in tante, infatti, le persone che in questi giorni stanno inondando di messaggi gli account socialper cercare di farle sentire tutta la sua vicinanza. Proprio mediante il suo account Instagram, in queste ore è apparso unredatto dal suoin merito aidi Paolo. Vediamo cosa è emerso. Ecco come si svolgeranno idel papà diè momentaneamente fuori dalla casa del Grande Fratello. La donna, infatti, una volta affrontato il lutto insieme ai suoi cari, potrebbe anche decidere di rientrare in gioco. ...