Francesco | morto al pronto soccorso per un mal di gola | “Era allergico ad alcuni farmaci”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il 31 dicembre scoro,De Paolis, commesso 44enne al supermercato Tigre di dell’Eur di Roma, èaldel San Camillo. Aveva ricevuto un codice bianco e il suo malessere era stato considerato un semplice mal di. Le indagini della procura, però, sembrano aver riscontrato un possibile shock anafilattico. La sua compagna, Chiara Romei, ha sporto denuncia e specificato chefosseaddei più comuniimpiegati nei trattamenti antinfluenzali come l’Oki e l’Agumentin.Leggi anche:muore a 41 anni per un mal di. Gli era stato assegnato un codice biancoDe Paolis,a 44 ...

... che lavorava in un supermercato della grande distribuzione in zona Eur eil 31 dicembre ... 'Io estavamo insieme da cinque anni e lui a me ha sempre detto di avere delle allergie , ...E ancora, "Ucciso da quel suo mare che amava tanto", ha scritto il dottorLegrottaglie, medico di famiglia. E "Il mare, che Lui amava sopra ogni cosa, si è portato via Piero Gatti", ha ...L'uomo si è recato in pronto soccorso per un forte bruciore che gli impediva di deglutire ed è deceduto poco dopo. La famiglia vuole chiarezza. L'ospedale esprime fiducia nell'operato dei medici ...Il 31 dicembre scorso, Francesco De Paolis, un commesso di 44 anni impiegato presso il supermercato Tigre all'Eur, è morto al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo di ...