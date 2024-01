FOTO Saldi | caccia all’affare ma i rincari in bolletta fanno paura

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrimo giorno “ufficiale” diinvernali anche per la provincia di Avellino, al pari del resto della Campania, anche se molte attività commerciali già immeditamente dopo Capodanno avevano inteso applicare i primi ribassi ai prezzi da cartellino. Complice la vigilia dell’Epifania e condizioni metereologiche ancora clementi in vista dell’allerta meteo di domani, l’affluenza nei negozi del centro città è apparsa incorragiante, anche se non con scene da “ressa”. Le aspettative dei commercianti restano ottimiste anche perchè la giornata odierna ha segnato lo start per promozioni che andaranno avanti per i prossimi 60 giorni e via via saranno sempre più convenienti. Ad ogni modo in diversi negozi, soprattutto i grandi brand di abbigliamento, intimo e calzature, su buona parte della merce hanno già applicato il 50%, quindi il prezzo da cartellino ...

