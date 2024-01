FOTO – Buchanan all’Inter dal Bruges | un doppio ex-approva!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024)è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’arrivo dell’esterno canadese a Milano, dal, sui social, viene ‘approvato’ anche da un-ex APPROVA –ha vissuto oggi la sua prima giornata da neo-giocatore dell’Inter. L’arrivo del canadese a Milano dalè salutato con approvazione da un-ex: Ivan Perisic. Il croato ha commentato così su Instagram, l’approdo dell’esterno a Milano: «Bell’acquisto!», Di seguito il post con il commento dell’esterno croato, ex died Inter ed oggi al Tottenham: Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...