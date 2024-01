Formia Befana nel borgo di Castellone a cura dell’associazione “La vita è bella”

(Di venerdì 5 gennaio 2024)– Anche quest’anno ritorna la festa dellaneldi“La- odv”, sabato 6 gennaio 2024 una mattinata di allegria, musica e spettacoli in piazza Sant’Erasmo che partirà alle 9 con il giro per le vie dell’anticoin compagnia dell’allegra banda delle Befane Sannite. Alle L'articolo Temporeale Quotidiano.

FORMIA – Torna a Formia la Festa della Befana nel borgo di Castellone a cura dell’Associazione “La vita è bella”. Sabato 6 gennaio una mattinata di allegria, musica e spettacoli in piazza Sant’Erasmo, ...FORMIA – “Cantando con le Matres…” è il titolo della manifestazione artistica che domenica 7 gennaio 2024 sarà ospitata dallo studio d’arte contemporanea di Maria Villano – Maghzen – in via del Castel ...