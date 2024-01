Formazioni ufficiali Bologna-Genoa | le scelte dei due tecnici

(Di venerdì 5 gennaio 2024): ledei due allenatori per il match di Serie A in programma oggi alle 20:45 Comunicate ledi, match di Serie A in programma oggi alle 20:45 e valido per la 19esima giornata di campionato.– Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta.– Martinez; Vogliacco, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Ekuban, Gudmundsson. All. Gilardino.

Ledi Bologna - Genoa , anticipo della diciannovesima giornata della Serie A 2023/2024. Calcio d'inizio alle ore 20:45 al 'Dall'Ara' per la sfida tra gli emiliani di Thiago Motta e i ...Ledi Tottenham - Burnley, match valevole per il terzo turno della FA Cup 2023/2024. Dai trentaduesimi di finale entrano in scena anche i club di Premier League, con gli Spurs che ...Prima del 2024, ultima del girone d'andata. La Lazio apre il nuovo anno in trasferta sul campo dell'Udinese. Biancocelesti impegnati al Bluenergy Stadium domenica 7 gennaio ore 15 e chiamati ...Formazioni ufficiali Bologna-Genoa: le scelte dei due allenatori per il match di Serie A in programma oggi alle 20:45 Comunicate le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa, match di Serie A in programma ...