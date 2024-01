Follia in città | getta la figlia del balcone e tenta suicidio | arrivano i carabinieri

(Di venerdì 5 gennaio 2024)indove un uomo hato ladale, successivamente, hato ill’ambulanza ed iUna vicenda assurda quella che arriva direttamente da Cinto Caomaggiore (provincia di Venezia) dove un uomo, nellapiù totale, ha ben pensato dire suadalal primo piano di una abitazione. Successivamente avrebbeto, a sua volta, di farla finita. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo si era separato dalla moglie ed aveva avuto in affido la piccola (di cinque anni) per le festività natalizie.dal ...

Il Comune di Göttingen è pronto a "sponsorizzare" la nave Ocean Viking di SOS Méditerranée. Si definisce "porto sicuro" , non ha il mare e finanzia ... (ilgiornale)

a Milano : nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, in viale Toscana direzione viale ... in una metropoli che tenta di scrollarsi di dosso l'etichetta di Gotham City (laimmaginaria ...Una mezz'ora più tardi nuovo allarme, sempre sulla corsia in direzione levante, dove era stata segnalata la presenza di un pedone che ha deciso di attraversare la, da Sampierdarena alla Foce, ...