Foe - Il Nemico | primo thriller psicologico dell’anno | è pronto ad aprirci molte domande sul futuro

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Unapocalittico e distopico, una coppia che non accetta il consumarsi del sentimento che li ha legati e uno sconosciuto che bussa alla porta di quella che sembra una famiglia come tante, portando con sé con una proposta sui generis. Sono questi gli elementi principali di Foe – Il, il film scritto, prodotto e diretto da Garth Davis da oggi disponibile in streaming. La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Iain Reid uscito nel 2018 e, nella trasposizione cinematografica, può contare – oltre che su una trama ricca di suspense e punti interrogativi – su un cast stellare e talentuosissimo. Di cosa parla IlAnno 2065: Hen e Junior sono una coppia che vive isolata dal tutto e tutti, coltivando un appezzamento di terra che appartiene da generazioni alla famiglia di Junior. Uno sconosciuto arriva a turbare la loro ...

Appuntamento per il 5 gennaio, direttamente su Prime Video, con il film Foe - Il Nemico (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), di Garth Davis, con Saoirse Ronan e Paul Mesca. Dalla trama ai protagonisti, ecco tutto quello che c'è da sapere. 5 gennaio 2024 è prevista l'uscita su Prime Video del film, diretto da Garth Davis, con protagonisti Saoirse Ronan e Paul Mescal. La sceneggiatura di questo film è ispirata al romanzo Il Nemico. Foe - Il Nemico film 2024: con Saoirse Ronan e Paul Mescal, il film distopico si pone come una riflessione disturbante sull'identità.