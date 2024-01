Fnsi contro la legge bavaglio ? Clamoroso autogol | si imbavaglia da sola

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nella stagione degli scioperi convocatiil governo “delle destre” anche prima di conoscere i provvedimenti finali per i quali si decide la protesta, non poteva mancare un'azione da parte della stampa barricadera, quella che spesso va in piazza magari inascoltata, ma poi non si presenta nei posti dove di sicuro avrebbe un uditorio di livello. La, Federazione nazionale della stampa italiana, il sindacato dei giornalisti, ha deciso ieri di disertare la conferenza del presidente del Consiglio in polemicala cosiddetta “”, il ddl che vieta di pubblicare le intercettazioni e ordinanze cautelari a tutela stessa degli indagati. La mossa sarebbe anche passata inosservata se l'assenza dei cronisti sindacalizzati non fosse stata rimarcata in apertura dal presidente dell'Ordine dei ...

...per protesta - per aver manifestato sotto Palazzo Chigiil bavaglio , nonostante la norma che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia sia stata approvata dalla Camera . 'Laha ...Per non parlare della non applicazione delle norme a sostegno del precariato , mai attuate, e dell'assalto in atto, da parte degli "amici farmaceutici",agenzie e gruppi editoriali. Del resto ...Per il 18 gennaio, alle ore 11, è fissata (anche in teleconferenza) la seduta del Consiglio Direttivo dell'Ast, aperta a tutti i componenti di Comitati e Fiduciari di redazione della Toscana e, come d ...Siparietti simpatici, rivelazioni telefonate, propositi vaghi su Mes e balneari: Meloni parla moltissimo ma non dice nulla ...