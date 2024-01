Flag football | Orlando | “Dalla Fidaf massimo rifiuto e condanna verso fascismo e violenza”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La, Federazione Italiana di American, assicurarigore dopo la pubblicazione di alcune foto (risalenti ai mesi passati) che ritraggono gli azzurrini Under 17 diin posa di saluto romano al termine di un raduno. Da qui la riunione del Consiglio federale convocata da Leoluca, presidente della Federazione italiana di American, che “stigmatizza comportamenti ed espressioni dei singoli che possano alimentare intolleranza e mancanza di rispetto nei confronti dei valori costituzionali e di etica sportiva e conferma con forza il chiaroe ladi atteggiamenti che possano inneggiare o esprimere condivisione nei riguardi delo di qualsiasi forma di ...

mauro florio con la croce celtica al collo Estratto dell'articolo di Paolo Berizzi per 'la Repubblica' […] L'inchiesta di Repubblica sulle ombre nere nel rugby e nel football americano italiano si allarga. E rivela nuove vicende oltre ...Saluti romani, croci celtiche, foto del Duce e simbologie fasciste. È una vera e propria ombra nera quella che si stende sul mondo italiano, e specialmente del rugby romano, del football e del football americano: a raccontarne l'ampiezza è oggi Repubblica, che già negli scorsi giorni aveva scovato alcuni episodi 'sospetti'. Dopo l'inchiesta di Repubblica sui legami tra l'estrema destra e il flag football emergono novità: la Procura federale della federazione insabbia segnalazioni ...