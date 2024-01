Firenze | tramvia |  dall’8 gennaio spostamento cassonetti rifiuti in via XXI Aprile e via Santa Reparata per i cantieri

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) A causa deiper la realizzazione della nuova linea tranviaria, Alia Servizi Ambientali comunica ai cittadini che da lunedì 82024 provvederà a chiudere, temporaneamente, due postazioni ubicate in via XXVIIangolo San Gallo, e viaangolo via Guelfa L'articolo proviene daPost.