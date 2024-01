Firenze | così i vigili del fuoco salvano le officine delle Ferrovie da un vasto incendio – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Unè divampato nella notte tra il 4 e il 5 di gennaio a, tre i quartieri Piagge e Osmannoro. Idel– tre squadre di 25 uomini con dieci mezzi – hanno spento le fiamme prima che coinvolgessero ledi manutenzione. L’Arpat (l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e ha suggerito ai cittadini che vivono in zona di non aprire le finestre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.