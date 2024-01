Fiorentina | tentativo per Zaccagni | la risposta di Lotito

...presunto rapimento sia dovuto a una vendetta contro lo zio Abel Alvarez Vasquez e non un... Il fascicolo aperto nell'immediatezza da parte della pubblica accusaper sequestro di ...... ci sarebbe stato un pranzo al Viola Park tra la dirigenza dellae Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano. I viola cercano infatti l'accordo con il giocatore ...Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina avrebbe fatto un tentativo per Mattia Zaccagni della Lazio. Il giocatore è in scadenza nel 2024 ed è sondato.Tiene banco il mercato, com’è normale che sia, in questo periodo di sessione. Ma il campo non viene meno e trova spazio infatti sulle pagine de La Nazione, visto l’imminente ...