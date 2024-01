Fiorentina | Italiano | “Sassuolo una squadra da rispettare | dobbiamo dare continuità ai risultati”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Laincontrerà domani sera ile il tecnico violacommenta la partita: “Contro ilcercare diai nostri, sapendo che affrontiamo unache va rispettata e che noicontinuare a fare quello che stiamo facendo nell’ultimo periodo, ovvero aiutarsi in entrambe le fasi e difendersi in maniera compatta. Sarà una partita tosta. Ilsecondo me è unache, insieme a tante altre, nel girone di ritorno farà venir fuori il suo valore. E’ unache in questo momento è un po’ in difficoltà ma che quando gioca in casa mette in crisi tutti, che è riuscita a battere formazioni ...