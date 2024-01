Filippo Turetta | scoppia una protesta in carcere | i detenuti sono furiosi

Leggi su tvzap

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Social.una rivolta in. Iper il possibile trasferimento e le disparità di trattamento. Scopriamo cosa sta succedendo.ù Leggi anche: “L’isola dei famosi”, addio a Ilary Blasi: chi sarà la nuova conduttrice Leggi anche: “Sanremo 2024”, chi è il famosissimo annunciato da Amadeus: pubblico in delirio, le proteste inè stato catturato il 19 novembre 2023 in Germania, vicino a Lipsia, a seguito dell’omicidio di Giulia Cecchettin.si trova attualmente recluso neldi Montorio Veronese. La cose, però, sembrerebbero presto cambiare per ...