Filippo Turetta | accuse di favoritismo | “In carcere già tre suicidi e lui può giocare alla Playstation”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024)starebbe ottenendo dei trattamenti di favore neldi Montorio, a Verona, dove è rinchiuso dopo l’omicidio della sua ex ragazza Giulia Cecchettin. A denunciarlo è l’associazione per i diritti dei carcerati ‘Sbarre di Zucchero’. “Mentre gli altri si suicidano in celle di isolamento, lui può”, questa la grave accusa lanciata contro la direzione dell’istituto di pena scaligero.Leggi anche:, analizzata la Punto nera: tracce inequivocabili trovate a bordo Secondo l’associazione ‘Sbarre di zucchero’ anche ildi Montorio, come la maggior parte delle carceri italiane, soffre di atavici problemi quali sovraffollamento e carenza di agenti di polizia penitenziaria. Ma ...